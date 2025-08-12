Και επίσημα στην Έβερτον ο Γκρίλις! (Vid)

Η Έβερτον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις, που θα ενισχύσει την ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Η Έβερτον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού τον Τζακ Γκρίλις από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας οψιόν αγοράς ύψους 58 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος Άγγλος εξτρέμ, γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ και το χαρακτηριστικό «socks down», εντάσσεται στην ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες σε μια ιστορική σεζόν, καθώς τα «ζαχαρωτά» ετοιμάζονται για την παρθενική τους χρονιά στο νέο γήπεδο.

Η ανακοίνωση πλαισιώθηκε από ένα βίντεο που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό «socks down» του Γκρίλις, δηλαδή την επιλογή του να φοράει χαμηλά τις κάλτσες κατά τη διάρκεια των αγώνων.