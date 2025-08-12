ΑΕΚ: Η πιθανή επιστροφή Πινέδα στην ενδεκάδα και πού ρίχνει το βάρος ο Νίκολιτς

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς της Πέμπτης (14/8) με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. Εκεί όπου οι «κιτρινόμαυροι» - μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο - θα επιχειρήσουν να σφραγίσουν την πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League…

Βασικό ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι να μην επαναληφθούν λάθη που είδαμε στη Λεμεσό. Λάθη, που οφείλονται οφείλονται περισσότερο στην έλλειψη συγκέντρωσης που υπήρξε το κακό διάστημα «19’-31’» και της αφέλειας που έδειξε το γκρουπ με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση. Ο Σέρβος τεχνικός, έχει αναλύσει στους παίκτες του τι πήγε στραβά και ποιες αδυναμίες πλήρωσε η ομάδα, ενώ ανέδειξε και τα θετικά σημεία. Που σαφώς υπήρξαν, καθώς μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ μπόρεσε, παρ’ ότι δέχτηκε ένα ισχυρό σοκ, να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι στην επανάληψη, να παγώσει τον ρυθμό και να το φέρει στα μέτρα της.

Την Πέμπτη (14/8) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, ασφαλώς η ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο, θα έχει όμως και την πίεση να δημιουργήσει, να βγει μπροστά και να σκοράρει. Αυτό σημαίνει, πως θα υπάρξουν... παγίδες. Η Ένωση, δεδομένα δουλεύει για να παρουσιάσει μια ισορροπία στο παιχνίδι της. Να έχει δηλαδή τους μηχανισμούς να ανταπεξέλθει στις γρήγορες μεταβάσεις που θα ψάξει ο Άρης Λεμεσού. Για τον Νίκολιτς, πολύ βασικό στοιχείο είναι η ομάδα του να εμφανιστεί διαβασμένη, να έχει υπευθυνότητα με την μπάλα στα πόδια, σωστές αποφάσεις, ηρεμία στην κυκλοφορία και συνέπεια στην κάλυψη των χώρων με σωστές αποστάσεις, συνοχή και αλληλοκαλύψεις.

Όσον αφορά τα σχέδια του Σέρβου τεχνικού, όλα δείχνουν πως συγκριτικά με τη Λεμεσό θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Ορμπελίν Πινέδα στον ρόλο του εσωτερικού μέσου. Θυμίζουμε πως ο Μεξικανός μέσος, ήρθε από τον πάγκο στην Κύπρο και παρ’ ότι έπαιξε στη θέση του Μάνταλου ως deep lying playmaker μπροστά από τα στόπερ, προσέφερε ηρεμία στο passing game, τρεξίματα, εντάσεις και έδειξε να… ανεβαίνει. Την Πέμπτη, όλα δείχνουν πως θα τον δούμε σε ρόλο εσωτερικού μέσου στον ρόμβο μαζί με τους Μάνταλο-Περέιρα. Σε μια τριάδα που με την Μπερ Σεβά έβγαλε χημεία αν και ο Ορμπελίν τότε ειχε υστερήσει καθώς μην ξεχνάμε πως άργησε να ενσωματωθεί λόγω των υποχρεώσεων του με το Μεξικό. Πάντως πρεπει να πουμε πως αυτές τις ημέρες στα Σπάτα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δοκιμάσει αρκετά πράγματα συμπεριλαμβανομένου και του Λιούμπισιτς στον άξονα. Επομένως, αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις του για τους αρχικούς έντεκα αλλά και γι’ αυτούς που θα επιλέξει να κρατήσει στον πάγκο και να τους φέρνει στο ματς ως… game changer.