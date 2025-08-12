Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Ξεκαθαρίζουν» τα πράγματα στο Δουβλίνο

Η Ριέκα σήμερα (12/8) θα ψάξει το «διπλό» πρόκρισης στο Δουβλίνο απέναντι στην Σέλμπουρν, στο ζευγάρι που διασταυρώνεται ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης στην Αυστρία επί της Βόλφσμπεργκερ.

Οι Ιρλανδοί με σπουδαία ανατροπή στην Κροατία πήραν προβάδισμα πρόκρισης (1-2), παρότι θεωρητικά είχαν ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης.

Πλέον, η Σέλμπουρν σε γεμάτο γήπεδο απέχει μία «ανάσα» από την πρόκριση, με τη Ριέκα να προσπαθεί να αποκαταστήσει την... τάξη και να περάσει η ίδια στα Play Off του Europa League.

Ένα ζευγάρι που απασχολεί τον Δικέφαλο, ιδίως σε περίπτωση που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου την Πέμπτη (14/8 20:00) προκριθεί στο Κλάγκενφουρτ επί των Κυπελλούχων Αυστρίας.

Σε περίπτωση που οι «ασπρόμαυροι» δεν τα καταφέρουν στη ρεβάνς της Αυστρίας, τότε θα αναμετρηθούν στα Play Off του Conference League απέναντι στην Ομόνοια, σε ένα παιχνίδι «τελικό» ενόψει ευρωπαϊκής συνέχειας.