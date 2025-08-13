Η Τότεναμ ετοιμάζει πρόταση 50 εκατομμύρια λίρες για τον Έζε

Η Τότεναμ είναι έτοιμη να καταθέσει την πρώτη της πρόταση στην Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Έμπερετσι Έζε, με ένα αρχικό ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων λιρών, συν επιπλέον μπόνους ανάλογα με τις επιδόσεις.

Από την πλευρά της, η Πάλας επιμένει να ζητάει ένα ποσό κοντά στην αξία της ρήτρας του παίκτη, που φτάνει τα 68 εκατομμύρια λίρες.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καθώς και οι δύο σύλλογοι προσπαθούν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά ζητήματα με τον παίκτη δεν αποτελούν εμπόδιο και η συμφωνία για τα προσωπικά του θέματα είναι σε καλό δρόμο.

Η υπόθεση αυτή παρακολουθείται στενά, καθώς ο Έζε αποτελεί σημαντική προσθήκη για τα «σπιρούνια», τα οποία θέλουν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.