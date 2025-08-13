Μαγκουάιρ για Πογκμπά: «Απίστευτος παίκτης, αλλά ίσως δεν πήραμε το καλύτερο από εκείνον»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ μίλησε με θαυμασμό για τον Πολ Πογκμπά, αλλά και με μία δόση προβληματισμού για το αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αξιοποίησε πλήρως το ταλέντο του.

«Ήταν τόσο καλός παίκτης και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής για τον οποίο αναρωτιέσαι: πήραμε πραγματικά το καλύτερο από εκείνον; Είχε τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει, παρότι έκανε σπουδαία πράγματα για τη Γιουνάιτεντ», δήλωσε ο Άγγλος αμυντικός στο FIVEUK.

Ο Μαγκουάιρ στάθηκε και στην τεράστια πίεση που βίωνε ο Γάλλος μέσος: «Η προσδοκία πάνω του ήταν τεράστια. Δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό χωρίς να κριθεί. Έπρεπε να είναι ο καλύτερος παίκτης σε κάθε παιχνίδι, αλλιώς δεχόταν σκληρή κριτική. Είχε τα πάντα. Ήταν ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής».