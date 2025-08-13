Καϊσέδο: «Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το Champions League»

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και ανυπομονώ γι’ αυτό. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα όταν το παρακολουθείς από την τηλεόραση. Μπορείς να νιώσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ολόκληρος ο κόσμος σε παρακολουθεί. Είναι ένα άλλο επίπεδο…», τόνισε ο χαφ της Τσέλσι.
Ο διεθνής μέσος από τον Ισημερινό γνωρίζει ότι το Champions League δεν είναι μια απλή διοργάνωση, αλλά η κορυφαία σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπου κάθε ματς αποτελεί πρόκληση και κάθε λεπτό απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση.
Η φετινή σεζόν θα είναι η ευκαιρία του να δείξει τις ικανότητές του απέναντι στους κορυφαίους παίκτες και συλλόγους της Ευρώπης, ζώντας από κοντά αυτό που μέχρι τώρα έβλεπε μόνο ως θεατής.