Οι αριθμοί στις φανέλες της Τσέλσι για τη νέα σεζόν

Οι υποχρεώσεις των Λονδρέζων για τη νέα σεζόν είναι προ των πυλών και οι «Μπλε» έκαναν γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες να φορούν στις φανέλες τους.
1 - Ρόμπερτ Σάντσες
3 - Μαρκ Κουκουρέγια
4 - Τοσίν Ανταραμπιόγιο
5 - Μπενουά Μπαντιασίλ
6 - Λέβι Κόλγουιλ
7 - Πέδρο Νέτο
8 - Έντσο Φερνάντες
9 - Λίαμ Ντελάπ
10 - Κόουλ Πάλμερ
11 - Τζέιμι Γκίτενς
12 - Φίλιπ Γιόργκενσεν
14 - Ντάριο Εσούγκο
15 - Νικολάς Τζάκσον
17 - Άντρεϊ Σάντος
18 - Κρίστοφερ Ενκουνκού
20 - Ζοάο Πέδρο
21 - Τζόρελ Χάτο
23 - Τρέβο Τσάλομπα
24 - Ρις Τζέιμς
25 - Μόιζες Καϊσέδο
27 - Μαλό Γκουστό
29 - Γουέσλι Φοφανά
30 - Άαρον Ανσελμίνο
32 - Ταϊρίκ Τζορτζ
34 - Τζος Ατσεαμπόνγκ
41 - Εστεβάο
44 - Γκαμπριέλ Σλονίνα
45 - Ρομέο Λάβια