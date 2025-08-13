Οι αριθμοί στις φανέλες της Τσέλσι για τη νέα σεζόν

Η Τσέλσι ανακοίνωσε επίσημα τους αριθμούς φανέλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Οι υποχρεώσεις των Λονδρέζων για τη νέα σεζόν είναι προ των πυλών και οι «Μπλε» έκαναν γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες να φορούν στις φανέλες τους.

1 - Ρόμπερτ Σάντσες

3 - Μαρκ Κουκουρέγια

4 - Τοσίν Ανταραμπιόγιο

5 - Μπενουά Μπαντιασίλ

6 - Λέβι Κόλγουιλ

7 - Πέδρο Νέτο

8 - Έντσο Φερνάντες

9 - Λίαμ Ντελάπ

10 - Κόουλ Πάλμερ

11 - Τζέιμι Γκίτενς

12 - Φίλιπ Γιόργκενσεν

14 - Ντάριο Εσούγκο

15 - Νικολάς Τζάκσον

17 - Άντρεϊ Σάντος

18 - Κρίστοφερ Ενκουνκού

20 - Ζοάο Πέδρο

21 - Τζόρελ Χάτο

23 - Τρέβο Τσάλομπα

24 - Ρις Τζέιμς

25 - Μόιζες Καϊσέδο

27 - Μαλό Γκουστό

29 - Γουέσλι Φοφανά

30 - Άαρον Ανσελμίνο

32 - Ταϊρίκ Τζορτζ

34 - Τζος Ατσεαμπόνγκ

41 - Εστεβάο

44 - Γκαμπριέλ Σλονίνα

45 - Ρομέο Λάβια