Ελλάς Σύρου: Σπύρος Βλάχος η 15η μεταγραφή

Ασταμάτητη είναι η Ελλάς Σύρου, η οποία έφτασε τις 15 μεταγραφές με την απόκτηση του Σπύρου Βλάχου για την άμυνα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την 15η μεταγραφή της για τη φετινή σεζόν, τον 28χρονο έμπειρο κεντρικό αμυντικό Σπύρο Βλάχο.

Ο Σπύρος έρχεται στη Σύρο έπειτα από μια γεμάτη χρονιά με τη Νίκη Βόλου, όπου αποτέλεσε βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής, αποδεικνύοντας την αξία, τη σταθερότητα και την εμπειρία του σε επίπεδο Super League 2.

Την περίοδο 2023-2024 πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 1 με την Athens Kallithea FC, πριν μετακινηθεί στη Νίκη Βόλου, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές. Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει θητείες σε ομάδες όπως Φωστήρας, Αιγινιακός, ΑΕ Σπάρτης, Απόλλων Πόντου, ΑΕ Καραϊσκάκης και Αιγάλεω. Συνολικά, έχει 83 συμμετοχές στη Super League 2, 61 στη Football League, 14 στο Κύπελλο Ελλάδας και 18 στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League.

Η παρουσία του Σπύρου Βλάχου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της Ελλάς Σύρου, προσδίδοντας εμπειρία, σιγουριά και ηγετική πνοή στην παρθενική μας συμμετοχή στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου, Σπύρο!