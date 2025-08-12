O Μοράτα «κάρφωσε» τη διοίκηση της Γαλατάσαραϊ στον κόσμο

Σαφείς αιχμές από τον Ιταλό επιθετικό κατά της διοίκησης της Γαλατάσαραϊ, σε μήνυμά του προς τον κόσμο της τουρκικής ομάδας.

Ο Άλβαρο Μοράτα αγωνίσθηκε από τον περασμένο χειμώνα ως δανεικός από την Μίλαν στην Γαλατασαράϊ., αλλά μετά από 16 αγώνες (7 γκολ, 3 ασίστ), αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο.

Ο Ισπανός πρωταθλητής Ευρώπης του 2024 με την «φούρια ρόχα» ανήρτησε ένα μήνυμα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου ν' αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Γαλατασαράι, αλλά και ν' αναφερθεί στην ασυνέπεια των διοικούντων τον τουρκικό σύλλογο.

«Αγαπητοί οπαδοί της Γαλατασαράι και τουρκικέ λαέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την αγάπη, την ζεστασιά και την υποστήριξη που μου δείξατε. Με υποδεχθήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη ημέρα και η υποστήριξή σας ήταν από τις πιο εξαιρετικές που έχω βιώσει ποτέ στην καριέρα μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την εμπειρία μου με την διοίκηση της ομάδας. Υπήρξαν φορές που οι υποσχέσεις τους και ο σεβασμός για τις θεμελιώδεις αξίες δεν τηρήθηκαν. Μέχρι το τέλος, οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει δεν τηρήθηκαν, σε σημείο που δεν είχα άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ από μέρος του μισθού μου και άλλων συμβατικών δικαιωμάτων που είχα ήδη αποκτήσει μέσω της εργασίας μου.

Για εμένα, στην ζωή όπως και στην εργασία, υπάρχουν αρχές που δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζονται, όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων. Το να μην αναγνωρίζουμε και να μην ανταμείβουμε ό,τι έχει κερδηθεί είναι, κατά την άποψή μου, απαράδεκτο και αντίθετο με τις αξίες της Δικαιοσύνης και του επαγγελματισμού στις οποίες πιστεύω. Γνωρίζω ότι αυτά τα ζητήματα συχνά δεν συζητούνται ανοιχτά, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστό να δώσουμε στους οπαδούς μια πραγματική εξήγηση για το τι συνέβη. Εσείς και η πόλη της Κωνσταντινούπολης θα παραμείνετε πάντα στην καρδιά μου και σας εύχομαι τα καλύτερα, τώρα και στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προπονητή και το φανταστικό επιτελείο του. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να γράφετε την ιστορία της Γαλατασαράι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου από τα βάθη της καρδιάς μου για τις στιγμές που μοιραστήκαμε, καθώς και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα προπονητικά κέντρα της ομάδας».