Ελλάς Σύρου: Περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει ο Ντέβιντ

«Πάτησε» Ελλάδα ο Ντέβιντ για χάρη της Ελλάς Σύρου και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από χτες το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ελλάς Σύρου, ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ντέβιντ. Ο ικανός φορ, που έρχεται με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας, ταξίδεψε από τη χώρα του και έφτασε στην Αθήνα, όπου και έγινε δεκτός από ανθρώπους του συλλόγου.

Τις επόμενες ώρες, ο Βραζιλιάνος άσος θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ελλάς Σύρου και να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις, μπαίνοντας στα πλάνα του τεχνικού επιτελείου ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.