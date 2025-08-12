Παρί Σεν Ζερμέν: Απέκτησε τον Ζαμπαρνί έως το 2030

Σπουδαία κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς της έκανε η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έκανε δικό της τον Ίλια Ζαμπαρνί. Ο 22χρονος στόπερ της Μπόρνμουθ κόστισε 66 εκατ. ευρώ στην κάτοχο του Champions League, προσφέροντάς του συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.
Ο Ουκρανός στόπερ πέρυσι κατέγραψε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον αγγλικό σύλλογο.
Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025
Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club.