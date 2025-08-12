MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παρί Σεν Ζερμέν: Απέκτησε τον Ζαμπαρνί έως το 2030

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Μια σημαντική προσθήκη στην άμυνα έκανε η Παρί Σεν Ζερμέν, αποκτώντας τον Ίλια Ζαμπαρνί από την Μπόρνμουθ.

Σπουδαία κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς της έκανε η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έκανε δικό της τον Ίλια Ζαμπαρνί. Ο 22χρονος στόπερ της  Μπόρνμουθ κόστισε 66 εκατ. ευρώ στην κάτοχο του Champions League, προσφέροντάς του συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. 

Ο Ουκρανός στόπερ πέρυσι κατέγραψε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον αγγλικό σύλλογο.

Παρί Σεν Ζερμέν: Απέκτησε τον Ζαμπαρνί έως το 2030