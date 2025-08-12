Την προετοιμασία των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ενόψει των ρεβάνς της Πέμπτης αναλύει ο Τύπος, ενώ εκφράζει απορίες για τη διαχείριση του θέματος του Αντετοκούνμπο στην Εθνική.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ - LIVE SPORT

Η άνετη πρόκριση επί της Μπεσίκτας με τις δύο νίκες και τα εντυπωσιακά γκολ, δημιούργησαν μία αίσθηση πως η Σαχτάρ ήταν στην κυριολεξία ασταμάτητη. Ωστόσο, μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και την κυριακάτικη ισοπαλία 3-3 με την Καρπάτι, αυτή η εντύπωση αλλάζει. Προφανώς όχι για να πάμε στο άλλο άκρο και να θεωρήσουμε την ουκρανική ομάδα ως εύκολη. Όμως, η Σαχτάρ δείχνει πιο γήινη και επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να έχει ρεαλιστικές ελπίδες για τη ρεβάνς της Κρακοβίας.

Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές του Βιτόρια είναι εκείνοι που αντιμετώπισαν τους Ουκρανούς την προηγούμενη Πέμπτη και διαπίστωσαν τις ικανότητές τους. Αντιλήφθηκαν ότι δεν υστερούν στο χορτάρι και έχουν τις δυνατότητες να προκριθούν. Έχει σημασία το γκρουπ που θα ταξιδέψει στη Πολωνία να πιστεύει στην πρόκριση. Να μην πάει σε μία χαμένη μάχη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παραταχθεί με τη νοοτροπία που είχε πέρυσι στο διπλό επί του Άγιαξ. Αυτή είναι η πιο σημαντική εκτός έδρας νίκη που έχει πετύχει μετά την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η τακτική προσέγγιση δεν έχει τόση βαρύτητα, όσο η διάθεση των παικτών. Αυτή την υπέρβαση πρέπει να πετύχει ο Βιτόρια και να τους πείσει να συμπεριφερθούν σαν νικητές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Δεν χρειάζεται να είσαι προφέσορας του μπάσκετ για να καταλάβεις ότι η ήττα απ' το Ισραήλ δεν είναι απλώς ένας αριθμός στο χαρτί. Είναι το "καμπανάκι" που χτυπάει πριν το τρένο μπει στη στροφή. Καλό είναι να το ακούσεις, πριν βρεθείς στις ράγες... Στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, η διάρκεια είναι που μετράει. Δεν θα μας σώσουν τα εντυπωσιακά ξεκινήματα αν δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι στην πίεση, όταν οι ανάσες κόβονται και τα πόδια βαραίνουν. Στα δεύτερα ημίχρονα, η ομάδα μας δείχνει σαν να χάνει το σθένος της, να μένει από... καύσιμα. Στο σημείο αυτό, όσο και να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε, η κουβέντα πηγαίνει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Είναι ο παίκτης-κλειδί, η σημαία μας και το σημείο αναφοράς. Όμως η παρατεταμένη απουσία του απ' την προετοιμασία, αρχίζει να γίνεται πρόβλημα, όχι μόνο αγωνιστικό, αλλά και ψυχολογικό. Οι συμπαίκτες του χρειάζονται να ξέρουν αν θα τον έχουν δίπλα τους στο παρκέ ή αν πρέπει να πορευτούν χωρίς αυτόν. Η αβεβαιότητα είναι χειρότερη κι απ' την ίδια την απώλεια. Εδώ υπάρχει ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται με τα μισόλογα της ομοσπονδίας μπάσκετ. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει υπεύθυνα τι συμβαίνει με τον Γιάννη και δεν προπονείται κανονικά με τους συμπαίκτες του. Ποιοι είναι αυτοί που κωλυσιεργούν και δεν λύνεται το πρόβλημα με την ασφάλισή του. Έχουμε ήδη φτάσει στο παρά πέντε. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και η Εθνική δεν μπορεί να κρέμεται από έναν παίκτη, όσο σπουδαίος κι αν είναι. Όμως, όταν λείπει το βαρύ σου "όπλο", πρέπει να φροντίσεις τα υπόλοιπα να είναι γυαλισμένα και φορτωμένα. Εδώ φαίνεται ότι η ομάδα δεν έχει ακόμα κατασταλάξει σε σταθερό ρόλο για τον καθένα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ίσως καλύτερο για τον ΠΑΟΚ και τη διχόνοια που «πρέπει να κοπεί με ένα ψαλίδι», όπως ειπώθηκε, θα ήταν να παρουσιάσει τις πραγματικές προθέσεις του για την ΠΑΕ ο Τέλης Μυστακίδης. Μάλλον αυτό θα έδειχνε και μεγαλύτερο σεβασμό προς την πλευρά Σαββίδη. Εάν πράγματι θέλει να έχει κάτι περισσότερο πέραν της οικονομικής συνεισφοράς του για τη νέα Τούμπα και τα υπόλοιπα έξοδα πριν από την έναρξη των εργασιών. Η ιστορία είναι μεγάλη και φυσικά θα έχει και συνέχεια. Διαψεύδεται κατηγορηματικά πως υπάρχουν άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ, αλλά ποιος μπορεί να είναι σίγουρος, Θα φανεί στην πορεία.

Τώρα εάν όλη αυτή η υπόθεση επηρεάσει τον Λουτσέσκου και τους παίκτες του για τη δύσκολη ρεβάνς στην Αυστρία απέναντι στην ανεβασμένη Βόλφσμπεργκερ, δεν το πι- στεύω. Δεν πρόκειται να επηρεαστεί κανείς. Σε απευκταία περίπτωση αποκλεισμού της ελληνικής ομάδας δεν θα φταίει η συνέντευξη Τύπου, αλλά σίγουρα θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος κόντρας με αντικρουόμενες απόψεις, δυσχερέστερο κλίμα διχασμού και αναζήτηση ευθυνών. Η ελαφρυντικών. Κι αυτό, όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, σε καλό του ΠΑΟK δεν πρόκειται να βγει. Αλλά κι αν περάσει ο ΠΑΟΚ, υποδεχτεί τον Γιακουμάκη ή τα καταφέρει και με τον Ζαφείρη, υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή που θα βάζει το χέρι του (όχι σε μνημόνιο για να υπογράψει, αλλά) στη φωτιά ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί; Ούτε ένας.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ έχει μέχρι στιγμής τρεις επιθετικούς, τον Πιερό, τον Μαρσιάλ και τον Ζίνι. Από κανέναν δεν έχει δει γκολ στα τρία επίσημα παιχνίδια της. Τα δύο από τα τρία της γκολ τα έχει σημειώσει ο κεντρικός της αμυντικός, ο Ρέλβας, και το άλλο ο χαφ της, ο Περέιρα. Ο Πιερό έχει να σκοράρει έξι μήνες, ο Μαρσιάλ έφτασε τον Νίκολιτς στο σημείο να μην τον βάλει καν στη λίστα για τα ματς με τον Άρη Λεμεσού και ο Ζίνι καταλαβαίνει το προφανές, ότι άλλο να είσαι φορ στον Λεβαδειακό και άλλο στην ΑΕΚ.

Το να μη σκοράρουν οι επιθετικοί σου, αν μη το άλλο είναι μεγάλο πρόβλημα και ο Νίκολιτς το έχει εντοπίσει και το έχει παραδεχτεί πρώτος. Για αυτό και έσπευσε να βάλει τον Γιόβιτς στη λίστα, ώστε να τον έχει στη ρεβάνς της Πέμπτης. Αντίθετα με την επίθεση. Η ΑΕΚ έχει να επιδείξει πέντε ημίχρονα εξαιρετικής αμυντικής λειτουργίας, δηλαδή τα δυο ενενηντάλεπτα με τη Χάποελ και το δεύτερο ημίχρονο στην Κύπρο. Και φυσικά μια πολύ κακή και αφελή αντίδραση ανασταλτικά μετά το 0-2 και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Λεμεσού. Μια αντίδραση που απολύτως δικαιολογημένα εξόργισε τον Νίκολιτς.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ό,τι καλύτερο μπορεί για τα δεδομένα της εποχής έκανε κι ο Ολυμπιακός στα μέχρι τώρα φιλικά του παιχνίδια: το αποδεικνύει το γεγονός ότι όχι μόνο είναι αήττητος, αλλά δεν έχει κερδίσει σε ένα μόνο ματς – η ισοπαλία του με την αξιοσέβαστη στο ολλανδικό πρωτάθλημα Χερεφείν (με 1-1) είναι ως αποτέλεσμα η εξαίρεση σε ένα σερί από νίκες, που να μεν γίνονται σε ματς προετοιμασίας, πλην όμως μαρτυρούν ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια ο Ολυμπιακός στην πορεία θα αλλάξει αρκετά: έχει σκοπό να κάνει τρεις ακόμα προσθήκες (ένα στόπερ και δύο κυνηγούς), σίγουρα κάποιοι θα φύγουν γιατί ο Μεντιλίμπαρ δουλεύει με 25 παίκτες και σήμερα έχει περισσότερους και είναι δεδομένο πως οι νεοαφικτοί θα χρειαστούν κι αυτοί τον χρόνο τους. Αλλά σε σχέση με τις δυσκολίες που έχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που παίρνουν μέρος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός περνά ένα ήσυχο καλοκαίρι.

Στον Μεντιλίμπαρ προκαλούν σκοτούρες μόνο οι τραυματισμοί, που ωστόσο βοηθάνε και για να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες. Ο τραυματισμός του Μπαϊνκόν υπενθύμισε ότι λείπει ένας στόπερ – παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του Καλογερόπουλου. Οι ενοχλήσεις του Γιάρεμτσουκ δείχνουν πως μετά την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα και τη φυγή του Μπετακόρ χρειάζεται ένας ακόμα κυνηγός ικανός να παίζει και σέντερ φορ: στα ματς δεν παίζουν έντεκα μόνο παίκτες αλλά χάρη στις 5 αλλαγές δεκαέξι. Και η απώλεια του Ζέλσον στα παιχνίδια με την Ίντερ και τη Νάπολι φωνάζει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ ακόμα διότι φεύγει και ο Γιώργος Μασούρας που δεν αποκλείεται να βρει στην ομάδα του Γιώργου Δώνη τον Κώστα Φορτούνη.

