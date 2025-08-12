Νασιμέντο: «Ήρθα στον Ολυμπιακό γιατί έδειξαν πως με ήθελαν και για το Champions League»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Ντιόγκο Νασιμέντο στο πορτογαλικό Zero Zero, μιλώντας για την μέχρι τώρα πορεία του και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Τα κυριότερα κομμάτια της συνέντευξης του Νασιμέντο:

Για την επίδραση του ποδοσφαίρου στη ζωή του και εάν ήταν πάντα κομμάτι της οικογένειάς του: «Πάντα. Ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής. Αρχικά στο 11 vs 11 και μετά στο futsal. Ο αδερφός μου επίσης έπαιζε ποδόσφαιρο και είναι προπονητής. Και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα αγαπούσα το να παίζω μπάλα. Δεν είχα ποτέ παιχνίδια παρά μόνο το ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι ήταν σχεδόν από τότε που γεννήθηκα».

Για το ότι μικρός θήτευσε σε Σπόρτινγκ και Μπελενένσες (στις ακαδημίες) και εάν μετακόμισε τότε: «Όχι. Έμεινα στους γονείς μου. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια ώστε να πηγαίνω σε προπονήσεις και αγώνες. Υπήρξε η περίοδος που όταν ήμουν στην Μπενφίκα έμεινα στη Λισαβόνα».

Για το ότι ήταν 11 όταν εντάχθηκε στην Μπενφίκα και πόσο δύσκολο ήταν για τους γονείς του: «Στην αρχή δεν ήταν εύκολο αλλά μετά το συνήθισαν. Ήταν κάτι που ήθελα και ήθελαν πολύ και οι γονείς μου. Με επισκέπτονταν κάθε εβδομάδα και κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Τελείωσα και το σχολείο παρότι ήμουν αποφασισμένος να γίνω ποδοσφαιριστής».



Για το εάν υπήρξε ποτέ αμφιβολία του εάν θα γινόταν ποδοσφαιριστής: «Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει από τότε που γεννήθηκα. Δεν είχα κανένα παιχνίδι ποτέ ή μικρό αμάξι για να παίζω. Όχι γιατί δεν μπορούσα να έχω παιχνίδια αλλά γιατί δεν ήθελα κάτι. Απλά ήθελα να έχω μπάλα ή μπάλες για να παίζω. Τα απογεύματα που πήγαινα να παίξω μικρός ξέχναγα να γυρίσω και έπρεπε να έρθει και να φωνάξει η μαμά μου για να φάω».

Για το ποδόσφαιρο ως ευχαρίστηση: «Για μένα το να παίζω ποδόσφαιρο σημαίνει αυτομάτως ευχαρίστηση. Έμαθα πολλά παίζοντας ποδόσφαιρο στον δρόμο και απέναντι σε πιο μεγάλα παιδιά. Ο αδερφός μου είναι πιο μεγάλος οπότε αυτό με βοήθησε πολύ».

Για το ποια είναι τα είδωλά του: «Ναι μου αρέσουν κάποιοι παίκτες. Ο Μέσι για μένα είναι ο κορυφαίος ever. Για τη θέση μου λατρεύω τον Τιάγκο Αλκάνταρα και τον Λούκα Μόντριτς επίσης. Ο Κίμιχ είναι παίκτης που θα μπορούσαμε να έχουμε ομοιότητες και πιο πρόσφατος ο Βιτίνια».

Για το ποιους γνώριζε από τους Πορτογάλους παίκτες του Ολυμπιακού: «Ο Τσικίνιο. Τον ήξερα από το διάστημα που πήγα να κάνω προπονήσεις στην α' ομάδα της Μπενφίκα. Ξέρω τους άλλους από την πορτογαλική Λίγκα. Ήξερα ήδη τον Κοστίνια και τον Ζέλσον Μαρτίνς».

Για το ότι είχε κρούσεις και γιατί διάλεξε τον Ολυμπιακό: «Πρωτίστως μου έδειξαν πως με ήθελαν. Με ήθελαν πραγματικά. Αυτό ήταν το μισό σκέλος της απόφασης. Μετά μιλάμε για έναν μεγάλο club. Για την πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Θα παίξουμε στο Champions League, την πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Για τον Μεντιλίμπαρ και τις συζητήσεις που έκαναν: «Ναι όλοι με καλωσόρισαν. Στο προπονητικό επιτελείο είναι Ισπανοί και στη διάρκεια της παρουσίας μου στη Βιζέλα είχα επαφές με αρκετούς Ισπανούς παίκτες αλλά και με προπονητές. Προσαρμόζομαι καλά και θέλω να ξεκινήσω πολύ καλά τη σεζόν στα σημαντικά και σοβαρά παιχνίδια που θα έχει».

Για το ότι έναν χρόνο πριν πάλευε με την παραμονή με τον σύλλογό του και πως τώρα προετοιμάζεται για την προοπτική του Champions League: «Αυτός είναι ο λόγος που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές μπορεί να βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση και 2 με 3 μήνες μετά να είσαι στην πιο καλή φάση. Πάντα πρέπει να είσαι ήρεμος και να μπορείς να διαχειριστείς τέτοιες μεταβάσεις γιατί μπορεί να βρεθείς ξανά σε κακή στιγμή. Πρέπει πάντα να είσαι ταπεινός και να έχεις τα πόδια σου στη γη».

Για το εάν μπορέσει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό για το κατά πόσον σκέφτεται την εθνική Πορτογαλίας: «Πρώτα από όλα θέλω να κάνω τα πράγματα που πρέπει πολύ καλά, να δουλέψω σκληρά και μετά όλα μπορούν να έρθουν με φυσικό τρόπο. Δεν το έχω σκεφτεί καν για την εθνική. Δεν είναι κάτι που με κρατά ξύπνιο τα βράδια».

