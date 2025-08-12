ΑΕΚ: Στην Μπρισμπέιν Ρόαρ ο Βαλκάνης

Παίκτης της Μπρισμπέιν Ρόαρ είναι ο Δημήτρης Βαλκάνης, με τους Αυστραλούς να ανακοινώνουν τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού ως δανεικό από την ΑΕΚ για έναν χρόνο.
Ο Βαλκάνης ακολούθησε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, αλλά έμεινε εκτός πλάνων του Νίκολιτς στη συνέχεια. Προπονητής στην Μπρισμπέιν Ρόαρ είναι ο πατέρας του, Μιχάλης Βαλκάνης, ο οποίος και εισηγήθηκε την απόκτησή του. Στη συμφωνία του δανεισμού, υπάρχει και οψιόν αγοράς, με τον νεαρό στόπερ να έχει πάντως συμβόλαιο με την ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια.
