Στα Χανιά ξανά ο Νίλι Περντόμο

Ο Νίλι Περντόμο επιστρέφει στα Χανιά για μια τρίτη θητεία, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού, Νίλι Περντόμο!

Ο Francisco José Perdomo Borges, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1994 στη Λας Πάλμας των Κανάριων Νήσων και αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει τόσο στον άξονα όσο και σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά.

Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Λας Πάλμας και το 2015 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Την επόμενη σεζόν (2016-17) μετακόμισε στη Μπαρτσελόνα Β’, με την οποία κατέγραψε 18 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στις 30 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των “Μπλαουγκράνα”, αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Ισπανίας απέναντι στην Ερκουλες.

Το 2017-18 αγωνίστηκε στην Αλμπαθέτε (10 συμμετοχές, 1 γκολ) και τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Πλατανιά, όπου σε δύο σεζόν σημείωσε 49 συμμετοχές, 11 γκολ και 11 ασίστ.

Το 2020 ακολούθησε η Μπενγκαλούρου στην Ινδία (10 συμμετοχές, 10 γκολ, 4 ασίστ), ενώ αργότερα το ίδιο καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα για να ενταχθεί στον Λεβαδειακό, με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο στη Super League, έχοντας 55 συμμετοχές, 14 γκολ και 5 ασίστ.

Ακολούθησαν οι Athens Kallithea (2022-23, 16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), Γκοκουλάμ Ινδίας (2023, 15 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ), ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε με εξαιρετική επιτυχία στα Χανιά, καταγράφοντας 15 συμμετοχές, 5 γκολ και 5 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς τη δεύτερη θέση της ομάδας στη Super League 2.

Την περσινή σεζόν (2024-25) τη μοιράστηκε μεταξύ Παναχαϊκής (9 συμμετοχές, 1 γκολ, 3 ασίστ) και Καλαμάτας (11 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ), αφήνοντας ξανά θετικές εντυπώσεις.

Με την εμπειρία του, την ποιότητά του και τη δημιουργική του ικανότητα, ο Νίλι Περντόμο αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο «όπλο» στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας μας.

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ τον καλωσορίζει στη μεγάλη της οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα «μπλε»!