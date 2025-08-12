Παναιτωλικός: Κινείται για τον δανεισμό του Ρουίς Ροντρίγκες

Εξτρέμ από την Αργεντινή θέλει να αποκτήσει ο Παναιτωλικός.

Να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και να βρει λύση στο γκολ θέλει ο Παναιτωλικός, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στην Ατλέτικο Τουκουμάν για τον δανεισμό του Ραμίρο Ρουίς Ροντρίγκες.

Αυτό αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα σε ανάρτησή του. Οι Αγρινιώτες θέλουν να αποκτήσουν τον 25χρονο δεξιό εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Τουκουμάν, βάζοντας και οψιόν αγοράς.

Ο Ροντρίγκες μπορεί να αγωνιστεί και στο δεξί φτερό της επίθεσης, αλλά και ως φορ, δίνοντας λύσεις στον Γιάννη Πετράκη. Έχει αγωνιστεί και στην Ταγέρες, ενώ φέτος μετρά 15 συμμετοχές και 4 ασίστ.

