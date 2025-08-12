Παναιτωλικός: Κινείται για τον δανεισμό του Ρουίς Ροντρίγκες

Να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και να βρει λύση στο γκολ θέλει ο Παναιτωλικός, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στην Ατλέτικο Τουκουμάν για τον δανεισμό του Ραμίρο Ρουίς Ροντρίγκες.
Αυτό αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα σε ανάρτησή του. Οι Αγρινιώτες θέλουν να αποκτήσουν τον 25χρονο δεξιό εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Τουκουμάν, βάζοντας και οψιόν αγοράς.
Ο Ροντρίγκες μπορεί να αγωνιστεί και στο δεξί φτερό της επίθεσης, αλλά και ως φορ, δίνοντας λύσεις στον Γιάννη Πετράκη. Έχει αγωνιστεί και στην Ταγέρες, ενώ φέτος μετρά 15 συμμετοχές και 4 ασίστ.
🚨#PANETOLIKOSFC 🇬🇷 ofertó por Ramiro Ruiz Rodríguez— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 11, 2025
👉🏾Se trata de un préstamo con opción de compra por el delantero de #AtleticoTucuman pic.twitter.com/lGQw41JZBV