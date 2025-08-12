Αστέρας Aktor: Πλησιάζει σε Κιόσο

Προχωρά τις μεταγραφικές του υποθέσεις ο Αστέρας Aktor λίγες μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Οι Αρκάδες αναμένεται άμεσα να φέρουν στην Τρίπολη τον Βίκτορ Ιβανόφ για την ενίσχυση τους στο κέντρο της άμυνας, ενώ την ίδια ώρα κινούνται για την απόκτηση του Πίτερ Κιόσο για τη θέση του δεξιού μπακ.

Ο 26χρονος μπακ μοιάζει η ιδανική λύση για να πλαισιώσει τον Νικολάι Άλχο στο δεξί άκρο της άμυνας. Είναι διεθνής με το Κονγκό, αλλά γεννήθηκε στο Δουβλίνο και στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε βρετανικές ομάδες. Συγκεκριμένα, έχει παίξει κυρίως στην Championship και τη League One.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 33 εμφανίσεις με την Όξφορντ στη Championship, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Χάρτλπουλ, Πιτέρμπορο, Ρόδεραμ, Λούτον, Νορθάμπτον, MK Dons και Μπόλτον.