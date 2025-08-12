ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε από το Μεξικό ο Γιακουμάκης - Το βράδυ στη Θεσσαλονίκη (pic)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναχώρησε από το Μεξικό και αναμένεται να φτάσει σήμερα (12/8) το βράδυ (22:00) στη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση τη Φρανκφούρτη.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να θεωρηθεί ο Έλληνας φορ παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς ξεκίνησε το μακρινό του ταξίδι από την Πόλη του Μεξικού έως τη Θεσσαλονίκη.

Ο Κρητικός επιθετικός αναμένεται να αφιχθεί στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 22:00 με ενδιάμεση στάση τη Φρανκφούρτη.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος του δανεισμού του, ο οποίος όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA θα έχει και οψιόν αγοράς ύψους πέντε εκατ. ευρώ χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, χωρίς ρήτρες συμμετοχών ή γκολ και με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ.