Ολυμπιακός: Η κόντρα της Μπόκα με την Ουνιόν καθυστερεί τη μεταγραφή του Ζενόν

Ο Κέβιν Ζενόν θέλει να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, όμως περιμένει να τα βρουν οι Μπόκα με την Ουνιόν.

Η διαμάχη της Μπόκα Τζούνιορς με την Ουνιόν Σάντα Φε για τα δικαιώματα του Κέβιν Ζενόν καθυστερούν τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μπουένος Άιρες θέλει να βάλει στα ταμεία της όλο το ποσό που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, αλλά η Ουνιόν Σάντα Φε κατέχει το 20% του παίκτη και θέλει το δικό της μερίδιο.

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα ποσά που θα βάλουν στο ταμείο τους από την πώληση του Ζενόν έχει προκαλέσει την καθυστέρηση της μεταγραφής, αλλά και τον μεγάλο εκνευρισμό του παίκτη, ο οποίος δείχνει ότι θέλει να φύγει για την Ευρώπη με κάθε τρόπο. Στο προχθεσινό παιχνίδι της Μπόκα με τη Ρασίνγκ δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό και γενικώς περιμένει τις εξελίξεις.