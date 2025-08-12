Η... μισή Serie A θέλει τον Χόιλουντ!

Η Μίλαν έχει να αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό στην προσπάθεια που κάνει για να αποκτήσει τον Δανό επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, εκτός από τους «ροσονέρι» στο παιχνίδι για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού έχουν μπει η Ίντερ, η Ρόμα, η Γιουβέντους και η Νάπολι, που έχουν κάνει ήδη κρούση στην Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες ομάδες ότι θα χρειαστεί ένα ποσό κοντά 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Χόιλουντ, με την Μίλαν να έχει το προβάδισμα.

Οι «ροσονέρι» έχουν προχωρήσει τις επαφές για τον Δανό επιθετικό, έχουν πάρει την συγκατάθεση του Χόιλουντ για την μεταγραφή του και ψάχνουν την «χρυσή τομή» με την Γιουνάιτεντ για την επίτευξη της μεταγραφής.