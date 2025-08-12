Ο Ενκουνκού «ψήνει» επιστροφή του στην Λειψία

Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι και σκέφτεται το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Γερμανία.

Στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για τον Τσάβι Σίμονς, η Τσέλσι πρότεινε στην Λειψία τον Ενκουνκού, με τους Γερμανούς να είναι θετικοί στο να αποκτήσουν ξανά τον Γάλλο επιθετικό.

Θετικός σε ενδεχόμενη επιστροφή στην Λειψία είναι και ο Ενκουνκού, με την διαπραγμάτευση των Γερμανών με την Τσέλσι για τον Γάλλο, να είναι ξεχωριστή από την περίπτωση του Τσάβι Σίμονς.

Οι συζητήσεις για τον Ενκουνκού είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όμως υπάρχει θετική διάθεση και από τις τρεις πλευρές για θετική έκβαση στο deal που θα «ξεκλειδώσει» την μεταγραφή.