Η Τσέλσι... φουλάρει για την απόκτηση του Γκαρνάτσο

Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει επαφές με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ, με την Τσέλσι να έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ, καταθέτοντας πρόταση στους «Κόκκινους Διάβολους».

Ο Γκαρνάτσο έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι, έχει συμφωνήσει με τους Λονδρέζους για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων με την Γιουνάιτεντ.

Η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να δώσει στους «Κόκκινους Διάβολους» 50 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Αργεντινού, με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal.