To... μήνυμα της Παρί στον Ντοναρούμα: Εκτός αποστολής για το ευρωπαϊκό Super Cup

Η σχέση της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα οδεύει πλέον προς το... φινάλε, ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του διεθνούς Ιταλού γκολκίπερ.

Παρά το γεγονός πως ο Ντοναρούμα ήταν πρωταγωνιστής της περσινής συγκλονιστικής πορείας της Παρί προς το τρεμπλ με την κατάκτηση του Champions League, της γαλλικής Ligue1 και του Κυπέλλου Γαλλίας, η επιλογή του να μην αποδεχθεί την πρόταση που του κατατέθηκε για την επέκταση του συμβολαίου του τον οδηγεί πια στην πόρτα της εξόδου.

Η Παρί απέκτησε πριν από λίγες ημέρες τον Λούκας Σεβαλιέ απ’ τη Λιλ αντί 40 εκατ. ευρώ, «δείχνοντας» με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως είχε πάρει πια τις αποφάσεις της και το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) επιβεβαιώθηκε πως ο Ντοναρούμα είναι «ξένο σώμα» για την ομάδα, μετά την επιλογή του Λουίς Ενρίκε να τον αφήσει εκτός αποστολής απ’ τον μεθαυριανό (Τετάρτη 13/8, 22:00) τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup με την Τότεναμ στο «Bluenergy Stadium» του Ούντινε.

Τα γαλλικά ΜΜΕ θεωρούν πως ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ιταλού θα είναι στην Premier League, όπου ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον απ’ την Τσέλσι και τους δύο «μεγάλους» συλλόγους του Μάντσεστερ.