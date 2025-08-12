Έκλεισε στην Έβερτον ο Γκρίλις!

Σπουδαία μεταγραφή έκλεισε η Έβερτον, αφού εξασφάλισε την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις, με τη μορφή δανεισμού από την Μάντσεστερ Σίτι.

Παίκτης της Έβερτον θα πρέπει να θεωρείται ο Τζακ Γκρίλις. Ο 29χρονος που αποτέλεσε την πιο δαπανηρή μεταγραφή Άγγλου παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου στο Νησί, γίνεται κάτοικος Λίβερπουλ, για τη σεζόν 2025-26, για έναν χρόνο με την μορφή δανεισμού.

Ο Άγγλος εξτρέμ που είναι εκτός βασικών πλάνων του Πεπ Γκουαρδιόλα και το όνομά του συνδέθηκε με τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο, έδωσε το πράσινο φως στους ανθρώπους της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, οι οποίοι τον έπεισαν για το πλάνο τους.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τη συμφωνία να θεωρείται δεδομένη.