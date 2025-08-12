Ντόρτμουντ: Εκτός για δύο μήνες ο Nίκλας Σούλε

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκλας Σούλε, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα στη χθεσινή φιλική ήττα (2-1) εναντίον της Γιουβέντους.

Ο Σούλε αντικατέστησε τον Ματς Χούμελς μετά από 18 λεπτά, αλλά αποχώρησε στο ημίχρονο, έχοντας αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς την εμπλοκή άλλου παίκτη.

Ο Σούλε θα χάσει τον αγώνα του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Γερμανίας με την Έσσεν αυτή την εβδομάδα και το πρώτο μέρος της σεζόν της Bundesliga, με την Ντόρτμουντ να ξεκινά την αγωνιστική της πορεία στο πρωτάθλημα με τη Σεντ Πάουλι στις 23 Αυγούστου.

Η ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ, η οποία τερμάτισε τέταρτη πέρυσι, θα αγωνιστεί επίσης στη φάση του Champions League.