Επιμένουν οι Άγγλοι για Κουλιεράκη: «Ψηλά στην λίστα της Λίβερπουλ»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφορικά με το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τους Βρετανούς να αποθεώνουν τον Έλληνα στόπερ.

Η ιστοσελίδα «Anfield Watch», αναφέρει ότι ο πρώην κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, παραμένει ψηλά στην μεταγραφική λίστα των «reds» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Οι Άγγλοι, μάλιστα στο δημοσίευμα τους αποθεώνουν τον Έλληνα στόπερ, σημειώνοντας: «Η Λίβερπουλ πιστεύει ότι ο Κουλιεράκης μπορεί να γίνει ένας από τους πέντε καλύτερους στόπερ στον κόσμο.

«Ο Έλληνας είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες όσον αφορά το παιχνίδι με την μπάλα σε μεγάλες αποστάσεις. Λίγοι επιχειρούν περισσότερες μακρινές πάσες από τον Κουλιεράκη και λίγοι ολοκληρώνουν περισσότερες.

Κατέχει υψηλή θέση στην κατάταξη όσον αφορά την εισαγωγή της μπάλας στην περιοχή, την αλλαγή παιχνιδιού και γενικά την προσπάθεια για μακρινές πάσες. Είναι κάτι που ο Φαν Ντάικ έχει κάνει σήμα κατατεθέν του - και η Λίβερπουλ δεν θα θέλει να το χάσει».