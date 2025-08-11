Μπέος: «Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει, θα κάνω ακόμα δύο παίκτες δώρο στον προπονητή»

Ο Βόλος παρουσίασε τις εμφανίσεις και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, με τον Αχιλλέα Μπέο να δίνει το παρών στην εκδήλωση μιλώντας για τους στόχους της νέας σεζόν.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Βόλου, αποκάλυψε ότι την Τρίτη, αναμένεται να κάνει δώρο στον προπονητή της ομάδας της Μαγνησίας, Χουάν Φεράντο, δύο μεταγραφές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ξεκινάμε με πολλές φιλοδοξίες, με προπονητή τον Χουάν Φεράντο και ένα σπουδαίο επιτελείο ανθρώπων. Όλοι θα δουλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα τη φετινή σεζόν. Με έναν συνδυασμό ποδοσφαιριστών που έμειναν από την περσινή σεζόν και νέων που αποκτήθηκαν.



Οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αύριο (σ.σ. Τρίτη) βράδυ θα κάνω ακόμα ένα δώρο στον Χουάν. Δύο έτοιμους ποδοσφαιριστές, για να έχει περισσότερες επιλογές. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο γήπεδο τα παιδιά θα δείξουν ότι αξίζουν το καλύτερο.



Ο Βόλος μεγαλώνει και δυναμώνει. Έχει κάνει πολλά για την πόλη και θα κάνει ακόμα περισσότερα. Έχει έρθει η ώρα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη. Περισσότεροι χορηγοί και φίλοι να σταθούν στην ομάδα.



Να ευχηθούμε ότι και κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, θα αναγκαστούν να έρθουν κοντά. Ο Βόλος θα παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο. Ο σχεδιασμός είναι για ψηλά. Το έχουν καταλάβει όλοι κι αν όχι, θα σας δώσω εγώ να το καταλάβετε τις επόμενες εβδομάδες. Με πάθος και όραμα ξεκινάμε».