Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Κουλιεράκης! (vid)

Έναν ξεχωριστό επισκέπτη είχε η προπόνηση του ΠΑΟΚ την Δευτέρα (11/8), αφού ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία και παρακολούθησε το πρόγραμμα των πρώην συμπαικτών του.

Ο κεντρικός αμυντικός της Βόλφσμπουργκ, ξέκλεψε λίγο χρόνο και επισκέφτηκε τις προπονητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, έχοντας την ευκαιρία να δει ξανά αγαπημένους του φίλους και γνώριμα πρόσωπα.

Ο Κουλιεράκης έκανε την εμφάνισή του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, συνοδευόμενος από τον Τεχνικό Διευθυντή του Δικεφάλου, Χρήστο Καρυπίδη, ενώ είχε και τετ α τετ με τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

«Είναι πάντα ωραίο να σε επισκέπτεται ένας φίλος!», ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο σχόλιο που συνόδευε το video με την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην προπόνηση του Δικεφάλου.