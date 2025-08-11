Το βράδυ της Τρίτης στην Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, αφού ο Έλληνας επιθετικός ξεκινάει το ταξίδι του προς την Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για το μονοετή δανεισμό του Γιακουμάκη, με το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες, να περιλαμβάνει loan fee ύψους 2 εκατ. ευρώ, αλλά και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 30χρονος επιθετικός, μάλιστα θα βρίσκεται το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην Θεσσαλονίκη, με την πτήση του -μέσω Φρανκφούρτης- να αναμένεται να προσγειωθεί στις 22:00.

Ο Γιακουμάκης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, για να ακολουθήσει η ανακοίνωσης της μεταγραφής του.