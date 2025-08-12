Γι’ αυτό θέλει τον Ζαφείρη ο Λουτσέσκου (vids & stats)

Ο ΠΑΟΚ παλεύει να ολοκληρώσει μια πραγματικά σπουδαία μεταγραφή και στο σημερινό μας κείμενο πάμε να διαβάσουμε τι προσφέρει ο Ζαφείρης στην τακτική του coach Λουτσέσκου. Γράφει ο Γιώργος Ζουρντός.

Ανήκει στην κατηγορία generic player, ικανός να σταθεί επάξια σε οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό πλάνο. Δεν μπορούν πολλοί αθλητές να υπηρετήσουν διάφορες “ποδοσφαιρικές ταυτότητες...”

Αθλητικότητα

Ύψος 1.73, 75 κιλά. Δεν είναι όπως καταλαβαίνετε ψηλός, όμως πρόκειται για έναν πραγματικό αθλητή υψηλού επιπέδου. Εξαιρετικά δυνατός, πατάει καλά στο έδαφος και σε μάχες σώμα με σώμα σε αφήνει στο έδαφος. Δυνατός και ανεπτυγμένος κορμός και ώμοι, επιδιώκει την επαφή γιατί ξέρει πως έχει πλεονέκτημα. Δεν διστάζει να βάλει τα πόδια του στην φωτιά, μπαίνει παντού χωρίς να λογαριάζει τίποτα. Θράσος, δύναμη, τσαγανό, επιθετικότητα. Ο Ζαφείρης είναι κάποιος που δε θες να τα βάλεις μαζί του.

Ιδιαίτερα ταχύς στα πρώτα δέκα μέτρα και με καλή αλλαγή κατεύθυνσης. Σπάνιο για κεντρικό χαφ, στρίβει καλά το σώμα του. Στην τελική του ταχύτητα είναι λίγο πάνω από τον μέσο όρο. Αθλητικά, πρόκειται για ένα παιδί υψηλού επιπέδου για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν του λείπει τίποτα.

Θέση / Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου

Ο coach Τριπσόφσκι στην Σλάβια στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Τσέχικου πρωταθλήματος, έχει χρησιμοποιήσει τέσσερις διαφορετικές διατάξεις. Η στόχευσή του παραμένει πάντα ίδια με την ένταση σε υψηλά επίπεδα και την επιθετικότητα να παραμένουν εκεί. Στην 3-4-3 διάταξη χρησιμοποιεί τον Ζαφείρη ως αριστερό αμυντικό χαφ σε box to box ρόλο.

Στο 3-5-2 χωρίς εξτρέμ, τον βάζει ως δεξιό εσωτερικό μέσο με ελευθερία στον ρόλο του και δυνατότητα να βγαίνει πλάγια δεξιά. Σε αυτή την διάταξη παίζει ακόμα πιο ελεύθερα.

Σε 4-2-3-1, τοποθετεί τον Ζαφείρη πίσω από τον επιθετικό. Η τάση του Έλληνα χαφ είναι και πάλι να έρχεται στα πλάγια για συνεργασία με τους εξτρέμ.

Ο Ζαφείρης λοιπόν, μπορεί να υπηρετήσει διάφορους ρόλους στον χώρο του κέντρου. Στον ΠΑΟΚ του coach Λουτσέσκου, θα μπορεί να παίξει στο double pivot μαζί με τον Καμαρά ή Μεϊτέ σε ρόλο “8” από την δεξιά πλευρά, την αδύνατη. Γνωρίζουμε πως η δυνατή πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η αριστερή, απο εκεί προσπαθεί να δημιουργήσει η ομάδα του coach Λουτσέσκου ενώ στην δεξιά, ο μπακ της πλευράς ανεβαίνει συνήθως με underlap σε δεύτερο χρόνο και ο Ζίβκοβιτς χρησιμοποιείται για 1v1 καταστάσεις και πηγαίνει σε εκτελέσεις ή δημιουργία. Θα είναι λοιπόν εξαιρετικά καλό fit μια βοήθεια για τον Σέρβο εξτρέμ του ΠΑΟΚ η προσθήκη του Ζαφείρη στην πλευρά του σε ρόλο “box to box” και θα δούμε rotation θέσεων ανάμεσα στους δύο, σε κάτι που αρέσκεται να κάνει ο Ζαφείρης όπως είδαμε παραπάνω.

Μονομαχίες / Αμυντική συμπεριφορά

Στο πρωτάθλημα που τελείωσε, ο ΠΑΟΚ ήταν η τελευταία ομάδα της λίγκας σε μονομαχίες. Αν δεν μπεις σε μονομαχίες, δεν παλέψεις, δεν βγεις νικητής, πως θα μπορέσεις να κάνεις κλεψίματα για να βγάλεις στην επιφάνεια το μεγάλο όπλο σου;

Το επιθετικό transition, ήταν δύο χρόνια πριν ο λόγος που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αν λοιπόν δεν κερδίσεις μπάλες, δεν παλέψεις στο δικό σου μισό, πώς θα βγεις στην αντεπίθεση;

Δύο χρόνια πριν, ο coach Λουτσέσκου ενδιαφερόταν έντονα για την απόκτηση του Μαξίμοβιτς ο οποίος κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Ο Ζαφείρης με τον Σέρβο έχουν αρκετά κοινά στοιχεία στο κομμάτι της πίεσης και της έντασης. Τα νούμερά τους κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την δουλειά τους να μην αποτυπώνεται πλήρως στους αριθμούς.

Ο Ζαφείρης ασκεί εξαιρετικά pressing και υποχρεώνει τον αντίπαλο σε γρήγορη επιλογή και ως γνωστών, όσο πιο γρήγορα υποχρεούται κάποιος να πάρει μια απόφαση, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες λάθους. Γράφει το εξαιρετικό ποσοστό του 63,1% σε κερδισμένες μονομαχίες, εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιωθεί άμεσα, ενώ οι σχεδόν 6 ανακτήσεις μπάλας με τις 3 να είναι στο αντίπαλο μισό, δείχνουν την ενέργεια που δίνει στην ομάδα που αγωνίζεται ο Χρήστος Ζαφείρης.

Αμυντικό - Eπιθετικό transition

Εξαιρετική η ικανότητά του να μπαίνει άμεσα σε mode transition, όταν χάνεται η κερδίζεται η μπάλα από την ομάδα του. Δεν σπαταλά καθόλου χρόνου, λόγω επιθετικότητας και ταχύτητας είναι efficient και στα δύο κομμάτια. Πιέζει γρήγορα, βάζει τα πόδια του για να παρεμποδίσει πάσες, δεν είναι τυχαίο πως ο coach Τριπσόφσκι τον χρησιμοποιεί αρκετά στο “10”, όπως έκανε και πέρυσι για να εφαρμόσει άμεσα counter pressing.

Το ίδιο έκανε και ο Λουτσέσκου με τον Ντάγκλας Αγκούστου σε πολλές περιπτώσεις, δείγμα πως στον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης θα μπορεί να προσφέρει τόσο στο “8” όσο και στο “10”.

via GIPHY

Στο επιθετικό transition, πέρα από την δυνατότητα να επιτεθεί κάθετα και με την μπάλα στα πόδια όπως είδαμε παραπάνω, μπορεί να πάει και εκτός μπάλας κάθετα και να πατήσει περιοχή. Είναι γρήγορος, έχει αντίληψη, σε μια ομάδα που έχει βασικό της πυλώνα την αντεπίθεση, ο Ζαφείρης είναι εξαιρετικός, πατάει στην ποδοσφαιρική ταυτότητα του Ρουμάνου τεχνικού.

Playmaking / Τεχνική

Βρίσκεται σε καλό επίπεδο, βλέπει γήπεδο και μπορεί να πασάρει. Δεν φοβάται τα πόδια του, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αλλάζει πλευρές με μεγάλες μπαλιές, στην πίεση του αντιπάλου προτιμά να κάνει δύο πράγματα:

Πάσα safe προς τα πίσω Εντοπισμός συμπαίκτη του μπροστά και μεγάλη πάσα στον χώρο

via GIPHY

Χρειάζεται να βελτιώσει την επιλογή του και να γίνει πιο ρεαλιστικός καθώς αρκετές φορές ψάχνει το δύσκολο κομμάτι, την δύσκολη πάσα. Επίσης, τεχνικά έχει περιθώρια βελτίωσης, πρέπει να εξελίξει την αντίληψη στην δύναμη που πρέπει να βάλει στα πόδια του ώστε να εκτελεί με ακρίβεια τις επιλογές του.

Άλλος ένας λόγος που δείχνει να ταιριάζει καλύτερα στην πλευρά του Ζίβκοβιτς, δηλαδή ως δεξιός αμυντικός χαφ, είναι οι επαφές του με την μπάλα. Του αρέσει να κινείται μακρυά από αυτήν, χρειάζεται δίπλα του έναν συμπαίκτη με οργανωτικές ικανότητες ώστε να μοιραστούν κατάλληλα οι ρόλοι. Έρχεται σε λίγες επαφές με την μπάλα, οι 33 που γράφει ανά παιχνίδι είναι λίγες και δείχνουν αθλητή που ταιριάζει καλύτερα σε πλευρά που δεν έχει αρκετό passing game. 78.7% ποσοστό ευστοχίας στην πάσα, δείγμα για αυτό που λέγαμε πριν, πρέπει να βελτιώσει την απόφασή του για να μην κάνει αρκετά λάθη και να μην ψάχνει το δύσκολο. Σας θυμίζει κάτι η παραπάνω κάρτα;

Φυσικά, ο Ζαφείρης έχει μεγαλύτερη εμβέλεια στην πάσα και καλύτερη τεχνική κατάρτιση, επίσης εντοπίζει καλύτερα από τον Μαξίμοβιτς παίκτες σε μπροστά θέσεις. Ο λόγος όμως της παρουσίασης και των στατιστικών του Σέρβου αθλητή του Παναθηναϊκού, είναι ο τρόπος παιχνιδιού που έχουν αρκετά κοινά στοιχεία.

Απειλή αντίπαλης εστίας / crossing

via GIPHY

Φέτος, στις 4 πρώτες αγωνιστικές του Τσέχικου πρωταθλήματος, ο Ζαφείρης έχει ήδη σημειώσει 2 γκολ. Σουτάρει από μακριά, πράγμα σπάνιο για το Ελληνικό πρωτάθλημα, δεν το συναντάς συχνά. Έχει ευκολία να χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια στην εκτέλεση, ενώ ως γνήσιος “box to box”, έρχεται συχνά στην αντίπαλη περιοχή.

via GIPHY

Όπως βλέπετε και στο heatmap, το αναφέραμε και πριν, ο Ζαφείρης αρέσκεται στον να πηγαίνει πλάγια σε φάσεις επίθεσης. Αναπόφευκτα, η σέντρα είναι μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού του.

Περίπου τρεiς σέντρες ανά ματς για παίκτη που αγωνίζεται κεντρικά είναι μεγάλος αριθμός, ο Ζαφείρης και εδώ βλέπουμε πως χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια. Σίγουρα, αθλητές σαν τον Γιακουμάκη με ευχέρεια στο χηλό παιχνίδι θα ευνοηθούν.

Ο ΠΑΟΚ παλεύει να κάνει μια μεταγραφή ενός αθλητή ο οποίος μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε πλάνο προπονητή. Είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής χωρίς αδυναμίες που μπορείς να τον ταιριάξεις με όποιον άλλον θες για παρτενέρ του. Δίνει λύσεις σε αρκετές θέσεις ενώ προσφέρει πακέτο σύγχρονου παίκτη, σίγουρα ο coach Λουτσέσκου θα τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες...

Στο παρακάτω video, όλη η ανάλυση του Ζαφείρη: