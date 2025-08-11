Παναθηναϊκός: Δηλώνει παρών στη «μάχη» με Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Ο διεθνής επιθετικός προπονήθηκε κανονικά τρεις μέρες πριν τη σπουδαία ρεβάνς και όλα δείχνουν πως θα είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το ματς της Κρακοβίας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης παρά τον τραυματισμό που του στέρησε τη συμμετοχή απ’ το πρώτο παιχνίδι με την Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, δεν ήθελε ούτε να σκέφτεται πως θα χάσει την αποφασιστική «μάχη» για την πρόκριση. Ο διεθνής στράικερ του Παναθηναϊκού, αφού ακολούθησε μέρος του προγράμματος την Κυριακή, τη Δευτέρα δήλωσε «παρών», συμμετέχοντας κανονικά στην προπόνηση της ομάδας.

Κάτι που σημαίνει πως θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το μεγάλο παιχνίδι με τους Ουκρανούς στην Κρακοβία. Εκεί όπου οι «πράσινοι» θα παίξουν τα… ρέστα τους, για να συνεχίσουν στο Europa League.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την προπόνηση:

«Με απογευματινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».