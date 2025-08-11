Η ΑΕΚ έχει την πίεση να δημιουργήσει αλλά και να… ισορροπήσει

Μια διαφορετικού τύπου πίεση, συγκριτικά με την Ουγγαρία και την Κύπρο, έχει να διαχειριστεί την Πέμπτη η ΑΕΚ, στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. Καθώς, χρειάζεται να δημιουργήσει αλλά και να… ισορροπήσει.

Η Ένωση, θα παίξει στην έδρα της, ως φαβορί, με τον κόσμο στο πλευρό της και θα ψάχνει εκ των πραγμάτων εκείνη να δημιουργήσει καταστάσεις μεσοεπιθετικά, απέναντι σε έναν αντίπαλο που - όπως είδαμε και στο πρώτο ματς - θα αναζητεί τις γρήγορες μεταβάσεις στο χώρο κάνοντας άμυνα στο δικό του μισό.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε στιγμές που η Ένωση βρέθηκε - μέχρι τώρα - υπό συνθήκες πίεσης, και όταν λέω συνθήκες πίεσης, εννοώ σε συνθήκες που ήταν σε εγρήγορση, τα πήγε εξαιρετικά. Στην ρεβάνς με την Μπερ Σεβά δέχθηκε μιάμιση φάση επιβάλλοντας απόλυτα το παιχνίδι της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου δημιουργώντας ακόμα και στην επανάληψη - που υποτίθεται οι Ισραηλινοί καίγονταν - εκείνη τις μεγαλύτερες στιγμές, ενώ στην Κύπρο, δεν δέχτηκε καμία! Ανταποκρινόμενη στο β’ μέρος, 100% στο πλάνο του προπονητή, που ήταν ξεκάθαρο: Πάγωμα παιχνιδιού, σωστός έλεγχος του χώρου και ασφάλεια στην κυκλοφορία. Αγγίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε το τέλειο, αφού δεν κινδύνευσε καθόλου παρ’ ότι είχε προηγηθεί μια σοκαριστική εξέλιξη με δυο γκολ-δώρα που θα μπορούσαν να φέρουν κατάρρευση λόγω και της εύθραυστης ψυχολογίας από τα περσινά κατάλοιπα.

Η ΑΕΚ, έστω κι αν υστέρησε δημιουργικά, διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι και πλέον έχει μπροστά της να διαχειριστεί μια διαφορετικού τύπου πίεση, η οποία όμως και αυτή την κρατά σε μια εγρήγορση απαραίτητη για να αποφευχθούν φαινόμενα που είδαμε στην Κύπρο στο πρώτο μέρος και τα οποία έφεραν τα δυο φθηνά τέρματα του αντιπάλου τα οποία δέχτηκε η Ένωση καθαρά λόγω χαλάρωσης, αφέλειας και μη συγκέντρωσης.

Η ΑΕΚ λοιπόν την Πέμπτη από την μια θα έχει την πίεση να δημιουργήσει και από την άλλη θα έχει την πίεση να… ισορροπήσει. Ο Μάρκο Νίκολιτς, από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας είχε βασίσει πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς στο κομμάτι της συνοχής, των σωστών αποστάσεων και του πως η ΑΕΚ θα κινείται μέσα στο γήπεδο ως γκρουπ με κοντά τις γραμμές. Κάτι που συνεχίζει να το κάνει και στα Σπάτα...

Είναι δεδομένο πως ο Σέρβος τεχνικός δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές του εν όψει της Πέμπτης πάνω σε ένα πλάνο αρκετά ισορροπημένο τακτικά με συγκεκριμένους αυτοματισμούς μεσοεπιθετικά, το οποίο όμως πλάνο, θα διασφαλίζει και το τι θα γίνει αν χαθεί η μπάλα. Αυτό που συνέβη για παράδειγμα στην Κύπρο όπου η άμυνα ήταν στην σέντρα με το σκορ στο 0-2, για τον Νίκολιτς είναι απαγορευτικό. Και δεν πρέπει να ξανασυμβεί οπως επισημανε στους παίκτες του! Όπως απαγορευτικό να ξανασυμβεί, είναι κι αυτό που έγινε στη φάση του 2-2 όπου ο Πιερό χάνει την συγκέντρωση του στιγμιαία και τον Γκόλντσον με αποτέλεσμα να έρθει η ισοφάριση.

Για τον Νίκολιτς, είναι θεμελιώδες, το να παρουσιάσει η ΑΕΚ μια ισορροπημένη εικόνα στα καθήκοντα της και να μπορέσει να χτίσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία της, αφού πρώτα έχει διασφαλίσει την σωστή ανασταλτική της λειτουργία. Από την στιγμή που καταφέρει να βρει αυτή την ισορροπία τότε θα έχει κάνει και ένα πολύ μεγάλο βήμα για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και στην πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, που ειναι και το βασικό ζητούμενο.