Χόιλουντ: Έδωσε το «ναι» στη Μίλαν, περιμένει την έγκριση της Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή

Η Μίλαν βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ, καθώς ο Δανός επιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα των «Ροσονέρι».

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η τελική συγκατάθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ώστε να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή.

Αρχικά, ο 22χρονος στράικερ είχε αποφασίσει να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ» και να διεκδικήσει θέση βασικού. Ωστόσο, οι κινήσεις των «Κόκκινων Διαβόλων» στην επίθεση, με την προσθήκη των Ματέους Κούνια, Μπράιαν Εμπεμό και Μπέντζαμιν Σέσκο, σε συνδυασμό με τη διστακτική στάση του συλλόγου απέναντί του, τον έκαναν να αλλάξει γνώμη.

Η Μίλαν δεν σταμάτησε ποτέ να τον έχει στη λίστα της και τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει τη θετική απάντησή του. Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ, η πρόταση των Ιταλών προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για το καλοκαίρι του 2026.