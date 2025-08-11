Μάχη Τσέλσι και Γιουνάιτεντ για τον Ντοναρούμα - Αβέβαιο το μέλλον του στην Παρί

Η υπόθεση του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα έχει ανάψει «φωτιές» στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ιταλός τερματοφύλακας οδεύει προς την έξοδο από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν προτίθεται να το ανανεώσει.

Η είδηση αυτή έχει κινητοποιήσει κορυφαίους συλλόγους, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να βρίσκονται ήδη σε επαφή με τον 25χρονο πορτιέρε, διερευνώντας τις πιθανότητες να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Ντοναρούμα θεωρείται ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά λογικό το ισχυρό ενδιαφέρον από ομάδες που αναζητούν σταθερότητα και ποιότητα κάτω από τα δοκάρια. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει πολλά για το ποιος τελικά θα καταφέρει να κερδίσει την υπογραφή του.