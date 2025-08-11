Ο Μασούρας στο κατώφλι της Αλ Καλίτζ - Ολοκληρώνεται άμεσα η μεταγραφή του

Ο Γιώργος Μασούρας φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του μέρες ως παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς η μεταγραφή του στην Αλ Καλίτζ βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ο 31χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την οποία καθοδηγεί από τον πάγκο ο Γιώργος Δώνης.

Οι διαδικασίες έχουν πλέον περιοριστεί σε τυπικά ζητήματα που αφορούν την τοπική Ομοσπονδία και τον τρόπο έγκρισης των μεταγραφών, κάτι που σημαίνει ότι η επίσημη ανακοίνωση είναι θέμα χρόνου.

Ο Μασούρας έγραψε μια μεγάλη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού, μετρώντας 279 συμμετοχές, 57 γκολ και 32 ασίστ. Στην πορεία του στον Πειραιά πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και το Conference League, ενώ κέρδισε και προσωπικές διακρίσεις.

Στην Αλ Καλίτζ θα βρει γνώριμα πρόσωπα, καθώς ήδη αγωνίζονται εκεί οι Κώστας Φορτούνης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Μπαρτ Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.