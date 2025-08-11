Αλμέιδα: «Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός ονείρου για όλους μας»

Η νέα σεζόν στην Ισπανία πλησιάζει και η Σεβίλλη, μαζί με τον Ματίας Αλμέιδα, ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα.

Ο Αργεντινός τεχνικός, που αποχώρησε έπειτα από τρία χρόνια στον πάγκο της ΑΕΚ, αναλαμβάνει φέτος τα ηνία των Ανδαλουσιανών και δεν κρύβει την ανυπομονησία του.

Μιλώντας ενόψει της πρεμιέρας, ο Αλμέιδα τόνισε ότι η εβδομάδα που διανύουμε σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ονείρου, όχι μόνο για τους φιλάθλους, αλλά και για όλο το κλαμπ, από τη διοίκηση μέχρι το προπονητικό τιμ.

Οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

«Ψάχνουμε για ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μεθοδολογία. Κάθε αλλαγή χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά έχουμε δει κάποια καλά πράγματα, ειδικά στη νοοτροπία της απόκτησης βαθμών.

Είναι δύσκολο για μένα να είμαι ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν τελειώσει το τουρνουά και τα αποτελέσματα είναι καλά.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός ονείρου για τους οπαδούς, τους διευθυντές και τον καθένα από εμάς. Στο ποδόσφαιρο, περνάς τις ίδιες εποχές με το έτος: περνάς χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη, αλλά ο στόχος είναι να έχουμε μια συνεπή άνοιξη ή καλοκαίρι».