Ρομάνο για το deal του ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη: Δύο εκατ. ευρώ loan fee στην Κρουζ Αζούλ

Το «χτύπημα» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για το deal του ΠΑΟΚ με την Κρουζ Αζούλ και η απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από το SDNA.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Γιακουμάκης καθώς οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτησή του υπό καθεστώς δανεισμού.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 2 εκατ. ευρώ ως loan fee. Το ποσό αυτό, που είναι το συνολικό κόστος της κίνησης με τον Γιακουμάκη, δεν καταλήγει πρακτικά στα ταμεία των Μεξικανών, αλλά χρησιμοποιείται για να καλύψει μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, στο deal υπάρχει και οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα πέντε εκατ. ευρώ χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις.

Όπως σημειώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του: «Στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης – Συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για δανεισμό.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Το deal περιλαμβάνει δανεισμό με κόστος 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι».