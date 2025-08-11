«Κατάλαβα ποιο ήταν το κίνητρο του Νίκολιτς που τον έκανε να φύγει από την ΤΣΣΚΑ για την ΑΕΚ»

Μπορεί να έχουν περάσει δυο μήνες από τότε που ο Μάρκο Νίκολιτς έπαιρνε την απόφαση να αφήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία παραμένει σταθερά θέμα συζήτησης.

Ο Ρώσος ατζέντης Βλαντιμίρ Κουζμίτσεφ μίλησε στο RB Sport και ρωτήθηκε για τον 45χρονο Σέρβο τεχνικό και την συνομιλία που είχε μαζί του, το διάστημα που αποδεχόταν εκείνος την πρόταση της Ένωσης. «Αυτή η συνομιλία που είχα με τον Νίκολιτς, θα μείνει μεταξύ μας.

Για μένα, όπως και για τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ, η αποχώρηση του Μάρκο ήταν μια έκπληξη. Αλλά μετά τη συνομιλία, η άποψή του είναι ξεκάθαρη…» τόνισε αρχικά ο Κουζμίτσεφ και απάντησε αν θεωρεί ότι ο Νίκολιτς πρόδωσε την ΤΣΣΚΑ: «Δεν τον αποκάλεσα ποτέ έτσι. Απλώς τότε, δεν κατάλαβα τα κίνητρά του. Τώρα όμως, μου είναι ξεκάθαρα. Καταλαβαίνω ακριβώς γιατί έφυγε από την ΤΣΣΚΑ και πήγε στην ΑΕΚ».