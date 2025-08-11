Ο «ιπτάμενος» Σέσκο έφτασε στο Κάρινγκτον: «Πάντα εκεί που πετάει η μπάλα»

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο είναι η νέα μεγάλη προσθήκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη μεταγραφή του από τη Λειψία το Σάββατο, και ήδη δείχνει πως ταιριάζει απόλυτα στο αγγλικό ποδόσφαιρο με το ξεχωριστό του παιχνίδι στον αέρα.

Ο Σλοβένος επιθετικός απολαμβάνει να παίζει με σέντρες και να «αιωρείται» μέσα στην αντίπαλη περιοχή, στοιχείο που έχει εντυπωσιάσει τους νέους του συμπαίκτες στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον.

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ομάδας, ο Σέσκο εξήγησε το στυλ παιχνιδιού που τον χαρακτηρίζει:

«Μου αρέσουν πολύ οι σέντρες και τα γεμίσματα στην περιοχή. Θα βρίσκομαι πάντα στο σωστό σημείο, έτοιμος να αρπάξω την μπάλα και να σκοράρω».

Ο προπονητής τουθα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του ώστε να εκμεταλλευτεί το ύψος και την αεροδυναμική παρουσία του νέου φορ, κάνοντας το παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» πιο επικίνδυνο στις στημένες φάσεις και στις σέντρες.