Κοντά στην οριστική συμφωνία με Τότεναμ ο Σαβίνιο

Η Τότεναμ βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς ο νεαρός ταλαντούχος μέσος Σαβίνιο έχει ήδη συμφωνήσει να αγωνιστεί με τα «σπιρούνια».

Η μοναδική εκκρεμότητα που απομένει είναι η οριστική συμφωνία μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Τότεναμ για το ποσό της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού ποσού και των μπόνους που θα εξαρτηθούν από την απόδοση του παίκτη.

Ο ίδιος ο παίκτης έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στο Λονδίνο και να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, με την μεταγραφή να είναι θέμα ωρών ή ημερών μέχρι να επισημοποιηθεί.