Στο στόχαστρο του Γκουαρντιόλα ο Ροντρίγκο

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να έχει βάλει στο «μικροσκόπιο» του τον Ροντρίγκο, καθώς ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά σχέδια του Τσάμπι Αλόνσο για τη φετινή σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τις αποχωρήσεις των Τζακ Γκρίλις προς την Έβερτον και Μπράντον ΜακΑτί προς τη Νότιγχαμ, το ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να αδειάσει, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της ομάδας για νέες μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να προσθέσει έναν δυναμικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του, με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια των Πολιτών να ανακτήσουν την κορυφή της Premier League από τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Καταλανός τεχνικός έχει θέσει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον 24χρονο Ροντρίγκο, ο οποίος φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα» αν το επιθυμεί.

Η τιμή του παίκτη υπολογίζεται γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι ανοικτή σε πρόταση, ειδικά καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει βρει ακόμα σταθερή θέση στην ομάδα υπό την καθοδήγηση του Αλόνσο.