Υπεύθυνος Τύπου Άρη Λεμεσού: «Άλλο να παίζεις με την Πουσκας κι άλλο με την ΑΕΚ - Μέχρι τώρα 120 οπαδοί μας έχουν κλείσει εισιτήριο για την ΟΠΑΠ Arena»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη Λεμεσού Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε για το 2-2 με την ΑΕΚ στην Κύπρο αλλά και την ρεβάνς της Πέμπτης (14/8) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Εκεί που στάθηκε, ήταν στις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η κυπριακή ομάδα καθώς όπως επισήμανε είναι «άλλο να παίζεις με την Πουσκας κι άλλο με την ΑΕΚ», ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο Άρης Λεμεσού θα παλέψει για την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, η κυπριακή ομάδα θα έχει την υποστήριξη του κόσμου της στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. «Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε κρατήσει 120 εισιτήρια από φίλους του Άρη που θα πάνε στην Αθήνα. Θα δούμε κατά πόσο αυξηθεί αυτός ο αριθμός», είπε.

Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΠΟΡ FM 95,0:

Για τον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ και την ρεβάνς: «Έδειξε η ομάδα ότι μπορεί. Βεβαίως βλέπουμε τους συνάδελφους στην Ελλάδα να δίνουν λίγες πιθανότητες στον Άρη, όμως εμείς θα πάμε εκεί και θα κυνηγήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν. Πρέπει να πούμε ότι είναι άλλο να παίζεις την Πουσκας κι άλλο με την ΑΕΚ. Πολύ πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας. Δεν αρχίσαμε καλά ή μάλλον θα έλεγα ότι αρχίσαμε καλά, αλλά μόλις δεχθήκαμε το γκολ δεχθήκαμε αμέσως ακόμη ένα. Κρατάμε όμως την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα. Δεν είναι εύκολο να αντιδράσεις κόντρα στην ΑΕΚ. Σαφώς και θέλαμε τη νίκη, αλλά αν και είναι λιγότερες οι πιθανότητες θα έλεγα ότι υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Όσο δύσκολο κι αν είναι… αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία πως βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα αγωνιστικά νέα: «Σεμέδο και Γκομίς δεν δηλώθηκαν για τους αγώνες με την ΑΕΚ. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν κάποια λεπτά, αλλά ο προπονητής δεν θέλησε να ρισκάρει. Εκτός επίσης οι τραυματίες Σανε, Μουσούντα, Σαρφό και Νίκολιτς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα του και κάθε μέρα που περνάει είναι πιο κοντά στην επιστροφή. Χρειάζεται να δουλέψει τη φυσική του κατάσταση».

Για Ράτσκοφ: «Είναι μικρό το δείγμα, αλλά η πραγματικότητά είναι πως το δείγμα αυτό είναι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι οι καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτέλεσμα θα βοηθήσουν τόσο τον ίδιο, όσο και την ομάδα».

Για ενίσχυση και το δημοσίευμα για Καμπαλέρο: «Δεν διαψεύδουμε κανένα δημοσίευμα. Ξέρετε πως δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως δεδομένα δεν έχουμε κλείσει με τις μεταγραφές».

Πόσοι φίλοι του Άρη θα πάνε Αθήνα: «Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε κρατήσει 120 εισιτήρια από φίλους του Άρη που θα πάνε στην Αθήνα. Θα δούμε κατά πόσο αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Να τονίσω πως όσοι φίλοι του Άρη θέλουν να πάρουν εισιτήριο για την κερκίδα της ομάδας μας θα πρέπει να μιλήσουν μαζί με τον επίσημο Άρη».

Για τον κόσμο στη Λεμεσό: «Ξεπεράσαμε τις 6000 εισιτήρια. Συγκεκριμένα 6058. Είχα προβλέψει αυτό τον αριθμό, κάποιοι ειρωνεύονταν σε διάφορες αναρτήσεις, αλλά νομίζω κινηθήκαμε όπως ακριβώς θέλαμε. Είχαμε περισσότερους από 4000 στις τρεις κερκίδες που αναλογούσαν στον Άρη. Αυτό που θέλαμε, να έχουμε κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια μας, και να έρθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, το καταφέραμε. Μακάρι να έχουμε ανάλογη προσέλευση και σε άλλα παιχνίδια».