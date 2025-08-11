Παρελθόν ο Γιώργος Βρακάς από τον Ατρόμητο

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος δύσκολα θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής τη νέα σεζόν, δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας του Περιστερίου.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Αποχώρησε από την ομάδα μας ο Γιώργος Βρακάς.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Βρακά, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπρισμπέιν του πρωταθλήματος Αυστραλίας.

Ο Γιώργος Βρακάς αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του πραγματοποίησε 22 συμμετοχές. Τον Ιανουάριο του 2025 αγωνίστηκε στην Athens Kallithea με 11 εμφανίσεις.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».