Χωρίς VAR οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου - Ορίστηκαν πέντε διαιτητές που προβιβάστηκαν στη Super League

Οι αγώνες, που θα είναι μονοί, θα διεξαχθούν χωρίς τη χρήση του συστήματος VAR, αφού σε όλους γηπεδούχες θα είναι ομάδες της Super League 2.
H KEΔ όρισε στους αγώνες του πέντε από τους έξι διαιτητές που ανέβασε φέτος στη Super League, ήτοι τους Γιουματζίδη, Μόσχου, Κουκούλα, Ματσούκα και Κόκκινο. Εκτός ορισμών έμεινε ο Μέγας.
Αναλυτικά:
18/08/2025 17:00 ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ
ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
18/08/2025 17:00 Α.Π.Σ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
18/08/2025 17:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ν. ΙΩΝ. ΒΟΛΟΥ
ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1924 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
19/08/2025 17:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΕ ΠΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
19/08/2025 17:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ
ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
19/08/2025 17:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
19/08/2025 17:00 Δ. Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
20/08/2025 17:00 ΓΗΠ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA FC
ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
20/08/2025 17:00 ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20/08/2025 17:15 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ
ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΑΕ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
20/08/2025 17:00 ΓΗΠ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
Γ.Σ.Σ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΪΝΧΑΡΝΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩN