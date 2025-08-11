MENU
Χωρίς VAR οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου - Ορίστηκαν πέντε διαιτητές που προβιβάστηκαν στη Super League

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για τις αναμετρήσεις του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Betsson, που θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 Αυγούστου.

Οι αγώνες, που θα είναι μονοί, θα διεξαχθούν χωρίς τη χρήση του συστήματος VAR, αφού σε όλους γηπεδούχες θα είναι ομάδες της Super League 2.

H KEΔ όρισε στους αγώνες του πέντε από τους έξι διαιτητές που ανέβασε φέτος στη Super League, ήτοι τους Γιουματζίδη, Μόσχου, Κουκούλα, Ματσούκα και Κόκκινο. Εκτός ορισμών έμεινε ο Μέγας.

Αναλυτικά:

18/08/2025 17:00 ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

18/08/2025 17:00 Α.Π.Σ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

18/08/2025 17:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ν. ΙΩΝ. ΒΟΛΟΥ

ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1924 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

19/08/2025 17:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΕ ΠΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

19/08/2025 17:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ

ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

19/08/2025 17:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

19/08/2025 17:00 Δ. Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

20/08/2025 17:00 ΓΗΠ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA FC

ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

20/08/2025 17:00 ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

20/08/2025 17:15 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ

ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΑΕ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

20/08/2025 17:00 ΓΗΠ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

Γ.Σ.Σ ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΪΝΧΑΡΝΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩN

 

