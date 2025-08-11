Κοντά σε συμφωνία με τη Βαλένθια ο Κάρμο

Η Βαλένθια έχει κινηθεί επίσημα για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο, καταθέτοντας πρόταση στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, που στο φινάλε της περασμένης σεζόν αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, παραμένει εκτός πλάνων του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και βλέπει θετικά την προοπτική της μετακόμισης στη La Liga και το «Μεστάγια».

Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους», κάτι τέτοιο δεν αποτέλεσε ποτέ ρεαλιστική επιλογή, καθώς ούτε ο ίδιος είχε σκοπό να συνεχίσει στην Ελλάδα, ούτε ο Ολυμπιακός τον είχε στις βασικές μεταγραφικές του επιδιώξεις.

Με τη Βαλένθια να έχει κάνει την κίνησή της και εναλλακτικές λύσεις να μην περισσεύουν, όλα δείχνουν πως απομένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Κάρμο να φορέσει τη φανέλα των «νυχτερίδων».