Βαλμπουενά: «Η μεγαλύτερη τιμή να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

Οι δηλώσεις του Γάλλου μέσου μετά την επιστροφή του στο λιμάνι για την ομάδα Β.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στην ομάδα Β.

Ο Γάλλος άσος με ανάρτηση του στα social media δεν έκρυψε τη συγκίνηση του.

«Με απέραντη συγκίνηση και απερίγραπτη υπερηφάνεια ανακοινώνω την επιστροφή μου στον Ολυμπιακό - έναν σύλλογο που έχει χαράξει τόση χαρά και τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές στην καρδιά μου.

Το να φοράω ξανά αυτό το έμβλημα είναι ένα προνόμιο, αλλά το να έχω τώρα την ευκαιρία να μεταδώσω στη νεότερη γενιά τις αξίες που με διαμόρφωσαν είναι ένα πραγματικό δώρο. Το να τερματίζω την καριέρα μου εδώ, μαζί σας, αγαπητοί φίλαθλοι, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες. Πάμε Ολυμπιακέ!»