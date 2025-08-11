Επιβεβαίωση SDNA: Στην Ελλάς Σύρου ο Ντέβιντ

Το ρεπορτάζ του SDNA επιβεβαιώθηκε, με την Ελλάς Σύρου να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Ντέβιντ.

Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα για το μεταγραφικό «χτύπημα» της συριανής ομάδας για την γραμμή κρούσης της, με τις σχετικές πληροφορίες να επιβεβαιώνονται απόλυτα μέσα σε λίγη ώρα.

Ο νησιωτικός σύλλογος ανακοίνωσε κι επίσημα πλέον την μεταγραφή του Ντέβιντ, ο οποίος έρχεται στην Σύρο για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον υψηλόσωμο και έμπειρο επιθετικό Devid De Santana Silva.

Ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση της ομάδας μας και αναμένεται αύριο στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στη νησιωτική μας ομάδα.

Το «μαύρο διαμάντι» θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ και θα ξεκινήσει προετοιμασία, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική μας γραμμή για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, Devid!».