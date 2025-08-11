Ορφανοτροφείο Βόλου: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κάλυψε τα εισιτήρια του φιλανθρωπικού τουρνουά»

Το ορφανοτροφείο Βόλου ευχαρίστησε την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη δωρεά της.

Αν και ο Ολυμπιακός δεν συμμετείχε στο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Βόλος για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείο, κατέθεσε γενναιόδωρη δωρεά, η οποία κάλυψε την αγορά εισιτηρίων για το τουρνουά. Γι’ αυτό και το Ορφανοτροφείο Βόλου ευχαρίστησε την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Πειραιώς, ανταποκρινόμενη με συγκινητικό τρόπο στο αίτημα της Διοίκησης του Ορφανοτροφείου Βόλου, προχώρησε σε μία εξαιρετικά γενναιόδωρη και ουσιαστική δωρεά, καλύπτοντας την αγορά εισιτηρίων του Φιλανθρωπικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου.

Η συμβολή αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποτέλεσε καταλύτη για την επιτυχία του σκοπού μας, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια προσφορά — είναι μια πράξη καρδιάς. Μια πράξη που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται από ανθρώπους με όραμα και αξίες, μπορεί να αγγίξει ζωές και να προσφέρει πραγματική ελπίδα εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Εκφράζουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, για τη συγκλονιστική στήριξή του. Ευχόμαστε και προσδοκούμε να συνεχίσει να είναι πολύτιμος αρωγός στο δύσκολο έργο μας, πάντα για το καλό και το μέλλον των παιδιών μας.