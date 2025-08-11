«Κλείνει» τον Βραζιλιάνο Ντέβιντ η Ελλάς Σύρου

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η Ελλάς Σύρου είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σημαντική μεταγραφή για την γραμμή κρούσης της, με την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντέβιντ.

Η Ελλάς Σύρου «άλλαξε» σελίδα, κατάφερε να δημιουργήσει ΠΑΕ και προχωρά τον σχεδιασμό της για την παρθενική συμμετοχή της στην Super League 2, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης του ρόστερ του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι Συριανοί ολοκληρώνουν μια σπουδαία κίνηση για την γραμμή κρούσης τους, αφού έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον 29χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, Ντέβιντ, που έχει εμπειρία ακόμα και από τα προκριματικά του Champions League.

Ο Ζοσέ Ελίας Ντα Σίλβα Μαρία Ντε Φατιμά Ντε Σαντάνα (όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του) έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και ως αριστερός εξτρέμ ή δεύτερος επιθετικός, ενώ στην καριέρα του έχει παίξει στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις αλβανικές Καστριότι και Τίρανα, αλλά και την κυπριακή Δόξα Κατωκοπιάς.

Με τα Τίρανα έχει αγωνιστεί 4 φορές στην Ευρώπη (2 συμμετοχές στα προκριματικά του Champions League και 2 σε αυτά του Conference League), ενώ έχει παίξει και σε ομάδες της πατρίδας του, της Πορτογαλίας, της Ινδονησίας και της Μαλαισίας.

Αύριο αναμένεται η άφιξή του στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στη νησιωτική ομάδα.