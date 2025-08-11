Παναιτωλικός: Ενίσχυση στην επίθεση με Ματσάν

Την απόκτηση του επιθετικού Αλεξάντρου Ματσάν ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός, θέλοντας να δώσει λύση στη δυστοκία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αλεξάνδρου Ματσάν (Alexandru Mățan) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ένα χρόνο. Γεννήθηκε στις 29.08.1999 στη Ρουμανία και από 10 ετών εντάχθηκε στην Academia Hagi. Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε από το 2017 στη Viitorul και με δανεισμό στη Voluntari. Τον Μάρτιο του 2021 παραχωρήθηκε στην Columbus των ΗΠΑ, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο που αποχώρησε, έχοντας ενδιάμεσα έναν δανεισμό στη Rapid. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 10. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!